Стояли насмерть: восемь бойцов РФ удержали "опорник" в окружении 30 боевиков ВСУ

Командир штурмовой роты 283 мотострелковой бригады 144 мотострелковой дивизии группировки "Запад" Бадма Дорджиев с позывным Лотос вместе с сослуживцами десять дней удерживали опорный пункт в районе Тернов в ДНР в окружении 30 боевиков ВСУ.