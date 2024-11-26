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Стояли насмерть: восемь бойцов РФ удержали "опорник" в окружении 30 боевиков ВСУ

Командир штурмовой роты 283 мотострелковой бригады 144 мотострелковой дивизии группировки "Запад" Бадма Дорджиев с позывным Лотос вместе с сослуживцами десять дней удерживали опорный пункт в районе Тернов в ДНР в окружении 30 боевиков ВСУ.

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