США, Россия и план "Анаконда"

Когда-то, в третьей четверти XIX века, Маркс и Энгельс, стремясь ускорить разгром капиталистическим Севером традиционалистского, патриархального Юга США (специально отмечу, что в начале войны Север с рабством не боролся, а лишь пытался сохранить единство Союза, вопреки конституционному праву штатов на сецессию), жёстко критиковали стратегический план "Анаконда", предполагавший постепенное удушение Конфедерации в кольце морской блокады и наступавших с разных направлений, численно превосходящих армий Севера.