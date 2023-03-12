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США, Россия и план "Анаконда"

США, Россия и план "Анаконда"

Когда-то, в третьей четверти XIX века, Маркс и Энгельс, стремясь ускорить разгром капиталистическим Севером традиционалистского, патриархального Юга США (специально отмечу, что в начале войны Север с рабством не боролся, а лишь пытался сохранить единство Союза, вопреки конституционному праву штатов на сецессию), жёстко критиковали стратегический план "Анаконда", предполагавший постепенное удушение Конфедерации в кольце морской блокады и наступавших с разных направлений, численно превосходящих армий Севера.

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