Гражданам напомнили, что с 1 мая лимит бесплатных переводов по СПБ вырастет до ₽30 млн

Эксперт проекта "За права заёмщиков" Галактион Кучава напомнил клиентам российских банков, что чуть более чем через 2 недели, а именно с 1 мая 2024 года многие банки РФ разрешат бесплатно переводить самому себе по Системе быстрых платежей (СПБ) до 30 млн рублей в месяц.