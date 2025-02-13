«Произнесла его имя и ушла под воду»: сын звезды «Хора» Наи Риверы мучается, что в 4 года не смог спасти маму

В июле 2020-го звезда сериала «Хор» Ная Ривера отправилась вместе с сыном на водную прогулку, но через несколько часов сотрудники лодочной станции увидели на дрейфующем судне только мальчика.
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