Что появится в парке Минного городка в этом году?

Во Владивостоке начались работы по реконструкции парка Минного городка, сообщает PRIMPRESS. На протяжении двух месяцев проводится работа с документацией, строительно-монтажные работы, валка деревьев, организация зон, которые запланированы к открытию в этом году.
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