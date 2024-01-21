Зеленский запретил украинцам «просто дышать воздухом» Ольга ВайленкоНа Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинцам нельзя «просто дышать воздухом» из-за текущей военной обстановки в стране.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии