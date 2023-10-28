Маск предложил доступ к Starlink международным и гуманитарным организациям в секторе Газа

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, за девять месяцев 2023 года на российских дорогах зарегистрировано 9599 аварий с участием пьяных водителей — в том числе тех, что отказались проходить медосвидетельствование.