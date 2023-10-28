FiNE NEWS
ГлавнаяНовостиОбществоШоубизнесСпортПолезноИнтересноТехно
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

FiNE NEWS

1 729 подписчиков

Маск предложил доступ к Starlink международным и гуманитарным организациям в секторе Газа

Маск предложил доступ к Starlink международным и гуманитарным организациям в секторе Газа

Как сообщает ТАСС со ссылкой на данные Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения (ГУОБДД) МВД России, за девять месяцев 2023 года на российских дорогах зарегистрировано 9599 аварий с участием пьяных водителей — в том числе тех, что отказались проходить медосвидетельствование.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх