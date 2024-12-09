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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мичков – 1-й новичок в сезоне НХЛ, набравший 25 очков. У него 11+14 в 26 играх, отрыв в гонке – 7 баллов

Форвард «Филадельфии» отметился результативной передачей в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Ютой» (2:4).

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