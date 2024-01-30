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МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

МО РФ рассказало о новых подвигах российских военнослужащих в ходе СВО

Минобороны России во среду, 31 января, рассказало о новых героических подвигах военных Вооруженных сил (ВС) РФ, которые рискуют жизнью ради успешного выполнения боевых задач в ходе специальной военной операции (СВО).

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