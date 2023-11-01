Посетители "Мира Парка" за сезон прокачали почти 20 терабайт трафика

Активнее всего отдыхающие проводили время в соцсетях за просмотром видео, а также в мессенджерах.Для жителей большого города вполне естественно желание хотя бы иногда выбраться на природу и провести время вдали от шума и пыли.
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