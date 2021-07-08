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«Вел себя неадекватно»: 20-летняя дочь Распутиной ушла из дома и отреклась от отца

«Вел себя неадекватно»: 20-летняя дочь Распутиной ушла из дома и отреклась от отца

Девушка рассказала о сложных отношениях в семье. Маша Распутина LEGION-MEDIAМладшая дочь Маши Распутиной @masharasputina_official/instgaramМаша Распутина уже больше 20 лет живет в браке с бизнесменом Виктором Захаровым и воспитывает дочь Марию.

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