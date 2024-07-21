Вызвали огонь на себя: Русские бойцы спасли семью в Красногоровке

Мирные жители Красногоровки рассказали, как спаслись из обстреливаемого села.Боевики ВСУ, убегая из Красногоровки, решили уничтожить ударами артиллерии группу беженцев, что пыталась эвакуироваться из села.
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