Какие фильмы снимут на Алтае в ближайшее время и какие местные ленты уже готовы

На Алтае хотят снять фильм по мотивам рассказов Евгения Гришковца, сериал о расстреле туристов подростком и игровой фильм "Шамбала" На Алтае московские киностудии в ближайшее время хотят снять несколько полнометражных фильмов, картину по мотивам рассказов Евгения Гришковца, а также сериал.