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Какие фильмы снимут на Алтае в ближайшее время и какие местные ленты уже готовы

Какие фильмы снимут на Алтае в ближайшее время и какие местные ленты уже готовы

На Алтае хотят снять фильм по мотивам рассказов Евгения Гришковца, сериал о расстреле туристов подростком и игровой фильм "Шамбала" На Алтае московские киностудии в ближайшее время хотят снять несколько полнометражных фильмов, картину по мотивам рассказов Евгения Гришковца, а также сериал.

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