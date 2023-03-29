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Хачанов, впервые обыграв Циципаса: «Важнее всего не то, что я победил Стефаноса, а то, как я играю. После Australian Open были проблемы с травмой»

Карен Хачанов прокомментировал победу над Стефаносом Циципасом в Майами – 7:6(4), 6:4. Россиянин прервал серию из 23 поражений от топ-10 и впервые за семь матчей обыграл Циципаса.

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