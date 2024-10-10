15 предметов, которые нашли случайно, но разгадать их было непросто

Вот живешь себе и не знаешь, что у тебя на антресоли или чердаке лежит какая-то странная штука. Потому что именно такие истории мы часто читаем в сети, когда люди находят нечто необычное у себя же дома и пытаются с этим разобраться.
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