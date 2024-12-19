Офицер дважды отбил атаки ВСУ на российскую колонну

Министерство обороны РФ Противотанковый взвод под командованием капитана Виталия Гузя дважды отразил атаки боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на колонну российского батальона, что позволило вывести людей и технику из-под огня.
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