Bloomberg: российские богачи начали возвращать семейные капиталы домой

Богатые россияне оказались в подвешенном состоянии из-за трудностей с наследством © РИА Новости Сергей Гунеев Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ИноСМИ Страх санкций побуждает россиян возвращать семейные капиталы на родину, пишет Bloomberg.
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