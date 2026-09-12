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ИА Регнум

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Глава МИД Польши призвал НАТО к агрессивным учениям у границ Калининграда

Глава МИД Польши призвал НАТО к агрессивным учениям у границ Калининграда

НАТО должно усилить военные учения вблизи Калининградской области. Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский на встрече «Ялтинской европейской стратегии» в Киеве, сообщила «Европейская правда».

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