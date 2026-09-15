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Китай ужесточил правила выезда для сотрудников ключевых отраслей

Китай ужесточил правила выезда для сотрудников ключевых отраслей

Под усиленный контроль попадают сотрудники ключевых отраслей — в первую очередь сферы искусственного интеллекта, полупроводников и робототехники.

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