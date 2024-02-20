США продлили разрешение на импорт российской рыбы и морепродуктов

Минфин США продлил разрешение на импорт российской рыбы, лосося и краба Минфин США продлил разрешение на импорт российского лосося, трески, минтая и краба, и любой продукции, полученной при их обработке, поставки разрешены до 31 мая.
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