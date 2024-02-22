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Анастасия Ракова рассказала о выполнении почти 30 тысяч заданий робокошками за три месяца

Анастасия Ракова рассказала о выполнении почти 30 тысяч заданий робокошками за три месяца

Почти 30 тысяч поручений медиков и пациентов выполнили роботы-помощники за три месяца Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила жителям города, что роботы-курьеры, функционирующие в трех столичных стационарах с ноября 2023 года, выполнили уже почти 30 тыс.

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