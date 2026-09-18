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Аргументы недели

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Трампу дали адский инструмент. Рискнет ли он его использовать?

Трампу дали адский инструмент. Рискнет ли он его использовать?

Конгресс США завершил длительную историю с принятием так называемых «адских санкций» (другое расхожее название — суперсанкции).

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