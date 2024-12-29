До 18 лет? Украина стремительно снижает призывной возраст

Украина встречает 2025 год с теми же тремя вопросами, что и 2024 год: где взять денег, где купить на эти деньги оружия и, самое главное, где взять людей, чтобы с этим оружием отправить в окопы? С первым вопросом все решилось грубо, но ожидаемо — испытывая нехватку собственных ресурсов, западные спонсоры Киева решились на прямое воровство российских активов, замороженных в европейских прежде всего банках.