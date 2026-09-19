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Поварёнок с лучшими рецептами

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Курица в соусе "Диана" с грибами

Курица в соусе "Диана" с грибами

Соус Диана (Sauce Diane) — это классический британский и американский сливочный соус с грибами, луком, бренди (или коньяком), английской горчицей и вустерским соусом, который традиционно подают к мясным стейкам.

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