В Алтайском крае полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей

В полицию обратился житель Барнаула с сообщением о кражах из автомобилей. Из машин, в большинстве случаев грузовых, припаркованных в Ленинском, Индустриальном и Железнодорожном районах, неизвестный по ночам, взломав двери, похищал чужое имущество.