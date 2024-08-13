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Военное обозрение

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Названы сроки спуска на воду второго боевого ледокола проекта 23550 «Николай Зубов»

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