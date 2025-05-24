Первая лига. «Торпедо» примет «КАМАЗ», «Сочи» в гостях у «Черноморца», «Урал» против СКА

«Торпедо» примет «КАМАЗ» и, если не проиграет, выйдет в Мир РПЛ, «Сочи» сыграет в гостях с «Черноморцем», «Урал» проведет домашний матч против СКА, «Балтика» встретится на выезде с тульским «Арсеналом».