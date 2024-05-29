Политолог Скориков: спикер Рады Стефанчук является технической фигурой

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что на Украине, по предварительной оценке, единственной легитимной властью является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.