Политолог Скориков: спикер Рады Стефанчук является технической фигурой

Эксперт Института стран СНГ Иван Скориков в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что на Украине, по предварительной оценке, единственной легитимной властью является Верховная рада и ее спикер Руслан Стефанчук.
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