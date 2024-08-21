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Китай

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Си Цзиньпин высоко оценил спортивное мастерство олимпийцев, завоевавших славу для страны

Пекин, 20 августа /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин во вторник высоко оценил выступление и спортивное мастерство китайских спортсменов на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, заявив, что они принесли славу стране и народу.

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