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Сроки замены устаревших лифтов в многоэтажных домах

Сроки замены устаревших лифтов в многоэтажных домах

Сроки замены устаревших лифтов в многоэтажных домах Юлия ЧелкановаЛифты в российских многоэтажках находятся на грани катастрофы: более 70 тысяч подъемников выработали свой ресурс, и несмотря на продление срока их эксплуатации, они продолжают функционировать с риском для безопасности.

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