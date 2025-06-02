Сроки замены устаревших лифтов в многоэтажных домах Юлия ЧелкановаЛифты в российских многоэтажках находятся на грани катастрофы: более 70 тысяч подъемников выработали свой ресурс, и несмотря на продление срока их эксплуатации, они продолжают функционировать с риском для безопасности.
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