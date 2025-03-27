Раненного оператора «Первого канала» Волкова доставили в НИИ Склифосовского

Оператор «Первого канала» Дмитрий Волков, который получил ранения в приграничном районе Белгородской области в результате атаки ВСУ, перевезён в НИИ имени Склифосовского в Москву, сообщили в департаменте здравоохранения российской столицы.
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