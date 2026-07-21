Жители Республики Алтай потребляют 57% топлива в регионе

В разгар туристического сезона ограничивать приезжих в покупке топлива власти не планируют Жители Республики Алтай ежедневно потребляют 57% реализуемого в регионе топлива, тогда как на приезжих приходится 43% общего объема.
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