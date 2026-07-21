Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Жители Республики Алтай потребляют 57% топлива в регионе

Жители Республики Алтай потребляют 57% топлива в регионе

В разгар туристического сезона ограничивать приезжих в покупке топлива власти не планируют Жители Республики Алтай ежедневно потребляют 57% реализуемого в регионе топлива, тогда как на приезжих приходится 43% общего объема.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии