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«Вундервафля» и «фиолетовый луч»: «агент Буратино» из СИЗО СБУ призвал не верить в западных «миротворцев»

«Вундервафля» и «фиолетовый луч»: «агент Буратино» из СИЗО СБУ призвал не верить в западных «миротворцев»

«Миротворцы Запада» на Украине – это «корм для рыбок-гуппи». Такое мнение высказал на своем канале в соцсети опальный нардеп  и разоблачитель коррупции семьи Джо Байдена на Украине Александр Дубинский, ныне пребывающий в киевском СИЗО СБУ в ожидании суда по сфабрикованному против него делу о госизмене, в материалах которого он проходит в качестве «агента ФСБ с позывным «Буратино».

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