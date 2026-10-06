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Мустафа Фалль восстановился после травмы и может вернуться в матче с «Фенербахче»

Центровой « Панатинаикоса » Мустафа Фалль близок к возвращению после травмы задней поверхности бедра и может сыграть в матче 4-го тура Евролиги против «Фенербахче».

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