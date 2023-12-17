Закулисное видео стратегии Homeworld 3 рассказывает о новых механиках После анон...

Закулисное видео стратегии Homeworld 3 рассказывает о новых механикахПосле анонса переноса Homeworld 3 команда разработчиков из студии Blackbird Interactive решила выпустить новое закулисное видео, в котором рассказывает о различных аспектах производства грядущей космической стратегии.
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