Ждать изменений в международной обстановке, которые бы кардинально повлияли на ход военных событий, не приходится.
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Ждать изменений в международной обстановке, которые бы кардинально повлияли на ход военных событий, не приходится.
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