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Почти 3000 законов за пять лет: в Госдуме подвели итоги работы депутатов

Почти 3000 законов за пять лет: в Госдуме подвели итоги работы депутатов

За пять лет работы Государственной думы восьмого созыва в России приняли 2980 федеральных законов. Об этом после завершающего пленарного заседания сообщил депутат от Санкт-Петербурга, член фракции «Единая Россия» Михаил Романов.

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