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В ЦБ рассказали, чем цифровой рубль выгоднее обычного: бесплатные переводы, защита средств и новые сервисы

В ЦБ рассказали, чем цифровой рубль выгоднее обычного: бесплатные переводы, защита средств и новые сервисы

Зампредседателя Банка России Зульфия Кахруманова рассказала о первых результатах запуска цифрового рубля, его преимуществах для граждан и бизнеса, а также о новых возможностях, которые планируют внедрить на платформе.

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