Бригадир-лудоман задушил сторожа электрическим шнуром под Новосибирском

По информации прокуратуры Новосибирской области, убийство и разбой произошли 14 августа 2023 года в селе Морозово Искитимского района — 37-летний бригадир напал на сторожа предприятия, задушил его электрическим шнуром, после чего похитил принадлежащие хозяйству 585 тысяч рублей.
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