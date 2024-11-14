Бригадир-лудоман задушил сторожа электрическим шнуром под Новосибирском

По информации прокуратуры Новосибирской области, убийство и разбой произошли 14 августа 2023 года в селе Морозово Искитимского района — 37-летний бригадир напал на сторожа предприятия, задушил его электрическим шнуром, после чего похитил принадлежащие хозяйству 585 тысяч рублей.