«Связался с плохой компанией», — Чонгук хочет, чтобы Ви перестал дружить с сослуживцем, настроившим его против него

Если верить анониным авторам, публикующим контент о звездах BTS, Чонгук (Jungkook) сейчас очень обеспокоен тем фактом, что Ви (V) близко сдружился с одним парнем из тренировочного лагеря, который поддерживает его во всем, кроме одного: по мнению сослуживца Ви, общаться Тэхену с Чонгуком не стоит.