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Новая Москва стала лидером по числу и доле сделок в новостройках за год

Новая Москва стала лидером по числу и доле сделок в новостройках за год

В 2024 году на Новую Москву пришлось 29,5% от всех сделок с новостройками Более четверти всех договоров долевого участия, которые были зарегистрированы в столице в течение прошлого года, пришлись на ТиНАО В январе — декабре 2024 года Новая Москва заняла первое место по числу и доле сделок на рынке новостроек среди столичных административных округов.

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