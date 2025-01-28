Новая Москва стала лидером по числу и доле сделок в новостройках за год

В 2024 году на Новую Москву пришлось 29,5% от всех сделок с новостройками Более четверти всех договоров долевого участия, которые были зарегистрированы в столице в течение прошлого года, пришлись на ТиНАО В январе — декабре 2024 года Новая Москва заняла первое место по числу и доле сделок на рынке новостроек среди столичных административных округов.