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Драйзайтль о 3-3 в финале после 0-3: «Горжусь тем, что мы дали себе этот шанс. Седьмая игра будет самой тяжелой, никакой легкой прогулки»

«Эдмонтон» выиграли у «Флориды» трижды подряд после 0-3 в финальной серии Кубка Стэнли (8:1, 5:3 и 5:1 в четвертом, пятом и шестом матчах соответственно).

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