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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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«Дорогое топливо». Крым и Севастополь оказались в топ-10 регионов России, в которых цены на бензин оставляют желать лучшего

«Дорогое топливо». Крым и Севастополь оказались в топ-10 регионов России, в которых цены на бензин оставляют желать лучшего

Специалисты исследовательского агентства «ПромРейтинг», обратившись к официальным данным Федеральной службы статистики, подготовили рейтинги регионов России, где на момент исследования были зафиксированы самые высокие и самые низкие потребительские цены на автомобильное топливо: бензин и дизель.

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