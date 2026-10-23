Россия и Украина договорились о прекращении огня в Алешках с 29 октября. Это первый подобный случай за долгое время, цель гуманитарная помощь и эвакуация мирных жителей.
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