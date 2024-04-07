Арт-центр Mutabor в Москве возобновил свою работу под новым именем

Mutabor в Москве, деятельность которого была временно приостановлена после скандальной «голой вечеринки», организованной телеведущей Анастасией Ивлеевой, открылся под новым названием — Arma, передает «Коммерсантъ».
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