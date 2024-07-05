В Мангистау изъяли почти 8 тысяч бутылок нелегального алкоголя

Департамент государственных доходов по Мангистауской области сообщает, что за 1 полугодие 2024 года проведено 8 тематических проверок, в результате которых выявлены налогоплательщики, не имеющие лицензии на хранение и реализацию алкогольной продукции, изъято 7 905 единиц алкогольной продукции.