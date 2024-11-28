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Продавцы японских авто рассказали о сложностях их ввоза из-за новых санкций

Продавцы японских авто рассказали о сложностях их ввоза из-за новых санкций

Причина кроется в попадании в новые списки крупные банки.Новый пакет санкций со стороны США породил новые сложности для тех, кто планировал купить автомобиль в Японии, а затем привезти его в Россию.

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