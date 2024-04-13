Злой украинский востоковед: «Цветные революции канули в лету, США никто не верит»

ВУ

Владимир Уфимцев

Ну да, таки так... Диалектика развития... Как там в "Принципах Питера": - каждое последующее поколение управленцев хуже и тупее предыдущих... А теперь "опрокиньте" этот постулат на теорию поколений, используя свойства инвариантности... Ах да, у всесильных "мамов-папов", которые "сами себя построили", всего добились в жизни сами - как правило, всегда (!) тупые и дебильные детки... Природа реально на них "берет тайм-аут"... иначе эти суки-тараканы, эти энерджайзеры, все соки из неё, Природы, высосут...