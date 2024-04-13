Театр абсурда
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Театр абсурда

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Злой украинский востоковед: «Цветные революции канули в лету, США никто не верит»

Политнавигатор Запад слабеет, прогибаясь перед угрозой Третьей мировой войны, и больше не пытается напрямую конфликтовать с неугодными странами.

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Комментарии
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ВУ
Владимир Уфимцев
Ну да, таки так... Диалектика развития... Как там в &quot;Принципах Питера&quot;: - каждое последующее поколение управленцев хуже и тупее предыдущих... А теперь &quot;опрокиньте&quot; этот постулат на теорию  поколений, используя свойства инвариантности... Ах да, у всесильных &quot;мамов-папов&quot;, которые &quot;сами себя построили&quot;, всего добились в жизни сами - как правило, всегда (!) тупые и дебильные детки... Природа реально на них &quot;берет тайм-аут&quot;... иначе эти суки-тараканы, эти энерджайзеры, все соки из неё, Природы, высосут...
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