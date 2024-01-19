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Николай Азаров: Болгария отказывается отправить Украине бронетранспортеры из-за финансовых споров

Николай Азаров: Болгария отказывается отправить Украине бронетранспортеры из-за финансовых споров

Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные ранее бронетранспортеры. Загвоздка оказалась в том, что болгарские политики не хотят платить за перевозку 100 бронетранспортеров из бюджета страны и пытаются переложить эти траты на одну из стран-участниц формата Рамштайн.

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