Николай Азаров: Болгария отказывается отправить Украине бронетранспортеры из-за финансовых споров

Болгария до сих пор не отправила Украине обещанные ранее бронетранспортеры. Загвоздка оказалась в том, что болгарские политики не хотят платить за перевозку 100 бронетранспортеров из бюджета страны и пытаются переложить эти траты на одну из стран-участниц формата Рамштайн.