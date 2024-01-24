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Военное обозрение

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Военкор Сладков опроверг слухи о потере ВС РФ контроля над шахтой «Трудовская» в ДНР

Военкор Сладков опроверг слухи о потере ВС РФ контроля над шахтой «Трудовская» в ДНР

Сладков заявляет, что потеря ВС РФ позиций на шахте «Трудовская» - вранье.

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Хохол- сдавайся!
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